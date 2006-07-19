Завтра в Украине дожди не ожидаются

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 22-27°, на Закарпатье до 30°; в Карпатах ночью 6-11° тепла, днем 15-20°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 21-22 июля - переменная облачность. Преимущественно без осадков, только днем 22 июля в западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, днем 22 июля в западной половине юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на Закарпатье и побережье морей до 20°, днем 23-28°, на Закарпатье и местами в южных областях до 31°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

23-24 июля – отдельные кратковременные грозовые дожди (23 июля в восточных областях, в Крыму и Приазовье преимущественно без осадков). Температура ночью в восточных и северных областях 13-18°, на остальной территории 15-21°, днем 25-31°.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°; по области ночью 10-15°, днем 22-27°.

21-22 июля - переменная облачность. Преимущественно без осадков, только днем 22 июля местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, днем 22 июля - юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.

23-24 июля - отдельные кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.