Коронавирус в Украине: брифинг главы Офиса президента Ермака (видео)

По состоянию на утро 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел брифинг, один из ключевых вопросов которого – сложившаяся ситуация в стране в связи с распространением коронавируса.

Читайте такжеШмыгаль о карантине: Украина не может не работать полгода«Я надеюсь, что мы пройдем это испытание и станем сильнее», – заявил он.

При этом он призвал украинцев беречь себя и своих близких.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.