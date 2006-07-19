Израильские военные нанесли удар по центру Бейрута

Израильские военные впервые с начала операции в Ливане нанесли удар по центру Бейрута. В ливанской полиции сообщили, что город обстрелян с израильского корабля. В результате обстрела был уничтожен грузовик, погибших и пострадавших нет, передает агентство AFP.

До сих пор израильская армия наносила удары только по окраинам ливанской столицы, где расположены базы экстремистской группировки "Хезболла".

С утра среды израильская авиация нанесла серию ударов по южным и восточным районам Ливана. Кроме того, солдаты ЦАХАЛа провели короткие наземные рейды по ливанской территории. Целью наземных рейдов стали позиции "Хезболлы" в приграничных районах.

По материалам Лента.ру