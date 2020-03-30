В мэрии Запорожья проводят обыски из-за "злоупотребления властью" – СБУ

В мэрии Запорожья пока ситуацию относительно обысков официально не комментировали.

В мэрии Запорожья полиция и сотрудники Службы безопасности Украины осуществляют следственно-оперативные действия.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Запорожской области.

«Действительно, СБУ совместно с полицией проводят обыски в горсовете, мэрии в рамках уголовного производства в соответствии с частью 2 статьи 364 статьи. Это злоупотребление властью. Проводятся на основании постановления следственного судьи», – сообщил пресс-офицер СБУ в регионе Сергей Левченко.

Другие детали дела в СБУ обещают сообщить позже по окончанию следственно-оперативных действий.

По данным депутата Запорожского горсовета Виталия Рябцева, обыски проходят как в самом помещении мэрии Запорожья, так и на дому у должностных лиц, в частности у одного из заместителей городского головы Запорожья.

В мэрии Запорожья пока ситуацию относительно обысков официально не комментировали.