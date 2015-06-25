Керри опроверг обвинение в наблюдении за Олландом
11:19, 25 июня 2015Политика
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Госсекретарь США Джон Керри опроверг обвинение американских спецслужб в наблюдении за президентом Франции Франсуа Олландом.
REUTERS
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США.
"Позвольте мне быть очень, очень конкретным: я знаю, что президент Обама говорил с президентом Олландом и понятно сказал, что мы не действуем против президента Олланда, и мы не действуем против наших друзей, таких как президент Олланд", - заявил он.
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Госсекретарь подчеркнул, что отношения между двумя странами стают все более "глубокими и продуктивными".
Как сообщал УНИАН, президенты Франции и США Франсуа Олланд и Барак Обама в телефонном режиме обсудили ситуацию со шпионским сандалом, касающимся прослушивания французских политиков американскими спецслужбами.
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