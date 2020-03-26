Внеочередное заседание Рады может состояться в субботу или воскресенье - Арахамия

Заседание может пройти на стадионе или в другом месте вне стен сессионного зала.

Внеочередное заседание парламента может состояться в следующую субботу или воскресенье.

Об этом заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает ZIK.

По его словам, окончательного решения по этому вопросу пока нет.

"Предварительно мы хотели это сделать в субботу. Но мы видим, что работа над законопроектом немного затягивается. Еще не определено, возможно это будет суббота, возможно воскресенье", - отметил Арахамия.

Он добавил, что депутаты могут провести заседание не в сессионном зале ВРУ, а, например, на стадионе.

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"Большинство руководителей фракций сходятся на том, что это надо сделать на улице. На открытом воздухе меньше рисков. Возможно, нам придется собираться на стадионе, или в каком-то другом месте, но надо отработать этот механизм", - отмечает нардеп.

Как сообщал УНИАН, спикер парламента Дмитрий Разумков прогнозирует, что внеочередное заседание Верховной Рады будет проведено в скором времени, как только будут готовы все законопроекты, которые необходимо принять для противодействия распространению коронавируса.

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