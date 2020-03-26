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Зеленский присвоил 27-й бригаде Нацгвардии почетное наименование "Печерская"

10:53, 26 марта 2020
Политика
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Президент Владимир Зеленский \ REUTERS

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Об этом говорится в указе №109/2020 от 25 марта, обнародованном на сайте главы государства.

В документе отмечается, что решение принято, учитывая боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение поставленных задач личным составом 27-й бригады Национальной гвардии Украины.

Теперь бригада будет именоваться 27-я Печерская бригада Национальной гвардии Украины.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

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