Зеленский присвоил 27-й бригаде Нацгвардии почетное наименование "Печерская"
10:53, 26 марта 2020Политика
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Решение принято, учитывая боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение поставленных задач личным составом 27-й бригады Национальной гвардии Украины.
Президент Владимир Зеленский \ REUTERS
Президент Владимир Зеленский присвоил 27-й бригаде Национальной гвардии Украины почетное наименование «Печерская».
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Об этом говорится в указе №109/2020 от 25 марта, обнародованном на сайте главы государства.
В документе отмечается, что решение принято, учитывая боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм и образцовое выполнение поставленных задач личным составом 27-й бригады Национальной гвардии Украины.
Теперь бригада будет именоваться 27-я Печерская бригада Национальной гвардии Украины.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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