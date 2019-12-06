Посольство Британии поздравило Вооруженные силы Украины с профессиональным праздником

В Британии заявляют, что рады обеспечивать поддержку и подготовку ВСУ благодаря операции Orbital.

Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии поздравило Вооруженные силы Украины с профессиональным праздником.

Об этом говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине в социальной сети Facebook.

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«Британское посольство в Киеве сегодня поздравляет солдат, моряков, персонал Воздушных сил и гражданских оборонного сектора Вооруженных сил Украины с их профессиональным праздником», - говорится в сообщении.

В этой связи отмечается, что Соединенное Королевство полностью поддерживает независимость суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы рады обеспечивать поддержку и подготовку Вооруженных сил Украины благодаря операции Orbital, недавно продленной еще на три года», - говорится в сообщении.

Также сказано, что для Британии честь работать вместе с мужественными украинскими военными, и они рассчитывают на сохранение тесных взаимоотношений на будущее.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины. Эта дата установлена постановлением Верховной Рады № 3528-ХII от 19 октября 1993 года.

6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы «О Вооруженных силах Украины» и «Об обороне Украины».

Инструкторы из Великобритании в марте 2023 года продолжат подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины по программе тренировочной миссии Orbital. Британские инструкторы с 2015 года подготовили более 17,5 тыс. военнослужащих ВСУ.