Мороз знает, в чьих руках ключ, и предлагает обмен

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что к антикризисной коалиции присоединится фракция «Наша Украина».

Как сообщила журналистам председатель пресс-службы ВР Виктория ШВЕДОВА, об этом А.МОРОЗ сказал во время встречи с бывшим послом США в Украине Вильямом МИЛЛЕРОМ.

А.МОРОЗ заверил В.МИЛЛЕРА, что с созданием антикризисной коалиции внешняя политика Украины останется неизменной. Это, по его словам, закреплено и в соглашении о создании коалиции, которая является фактически стратегией развития государства.

«Европейский выбор Украины это моя ключевая задача», - заявил А.МОРОЗ.

А.МОРОЗ отметил, что антикризисная коалиция открыта для присоединения. При этом он выразил убеждение, что в коалицию войдет фракция «Наша Украина».

Председатель ВР проинформировал бывшего посла о текущей политике экономической ситуации в Украине. В частности, говоря о перспективах формирования нового правительства, А.МОРОЗ заявил, что ВР может сформировать правительство за два дня. «Президенту нужно обеспечить свою конституционную функцию – представление кандидатуры премьер-министра, определенного коалицией, на рассмотрение парламента», - сказал А.МОРОЗ.

«Ключ к решению проблемы - в руках у Президента», - сказал он, добавив, что, по его убеждению, В.ЮЩЕНКО получит безоговорочную поддержку как в ВР, так и у правительства, если выполнит свой конституционный долг.

А.МОРОЗ также подверг критике идею роспуска парламента, охарактеризовав ее как бесперспективную для Украины.

В конце встречи А.МОРОЗ заверил В.МИЛЛЕРА, что “все демократические достижения, в том числе, которые завоевал Майдан, я буду отстаивать и надеюсь на успех”.