Богатырева определила для Ющенко максимум и минимум на сегодня
11:42, 19 июля 2006Политика
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Надежды антикризисной коалиции
Партия регионов ожидает, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с кандидатом на должность премьер-министра Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Как передает корреспондент УНИАН, один из лидеров фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила журналистам, что антикризисная коалиция надеется, что Президент направит в парламент представление на назначение В.ЯНУКОВИЧА в ближайшее время.
«Мы ожидаем сегодня представления или как минимум встречи Президента с В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.
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