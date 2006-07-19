Богатырева определила для Ющенко максимум и минимум на сегодня

Партия регионов ожидает, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с кандидатом на должность премьер-министра Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, один из лидеров фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила журналистам, что антикризисная коалиция надеется, что Президент направит в парламент представление на назначение В.ЯНУКОВИЧА в ближайшее время.

«Мы ожидаем сегодня представления или как минимум встречи Президента с В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.