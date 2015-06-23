Кабмин разрешил изымать автотранспорт для нужд армии

Согласно изменениям, во время мобилизации на бесплатной основе осуществляется привлечение транспортных средств и техники предприятий, учреждений и организаций на нужды Вооруженных сил Украины.

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Согласно положению о военно-транспортной обязанности №405, опубликованному на сайте правительства, привлечение транспортных средств и техники осуществляется военными комиссариатами.

"Во время мобилизации для удовлетворения потребностей военных формирований осуществляется бесплатное привлечение транспортных средств и техники предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности на условиях возвращения их после объявления демобилизации", - говорится в документе.

Возвращение транспортных средств и техники осуществляется военными подразделениями в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации через военные комиссариаты, которые совершили такое привлечение.

Документом также предусматривается порядок компенсации вреда, причиненного транспортным средствам и технике в результате их привлечения по мобилизации.

Согласно документу, от передачи транспортных средств при мобилизации могут освобождаться предприятия, учреждения и организации в связи с выполнением ими установленных мобилизационных задач при наличии заключенного с Министерством обороны договора на выполнение мобилизационных заданий, а также при условии, что их транспортные средства и техника задействованы в производственном процессе выполнения мобилизационных заданий.

Кроме того, от передачи техники военным формированием при мобилизации могут освобождаться предприятия, учреждения и организации, у которых высокая общественная потребность. При этом перечень таких предприятий утверждается Кабинетом министров по представлению Министерства обороны.