Порошенко продлил срок сохранения за мобилизованными места работы
Президент Петр Порошенко подписал закон, которым увеличивается до 18 месяцев срок гарантий по сохранению места работы, должности для мобилизованных сотрудников.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Документом уточнены условия сохранения за работниками места работы, должности и выплаты им компенсации среднего заработка.
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Законом также вводится предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности педагогических работников призывного возраста с полным высшим образованием, основным местом работы которых являются общеобразовательные учебные заведения, при условии полной нагрузки на занимаемой должности – на весь период их работы по специальности, независимо от места работы (в настоящее время право на такую отсрочку предоставлено педагогическим работникам на период их работы по специальности только в сельской местности).
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 14 мая. Согласно закону, с 12 до 18 месяцев увеличен срок предоставления гарантий относительно сохранения места работы, должности для работников, призванных на срочную военную службу.