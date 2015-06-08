Порошенко продлил срок сохранения за мобилизованными места работы

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Документом уточнены условия сохранения за работниками места работы, должности и выплаты им компенсации среднего заработка.

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Законом также вводится предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для продолжения профессиональной деятельности педагогических работников призывного возраста с полным высшим образованием, основным местом работы которых являются общеобразовательные учебные заведения, при условии полной нагрузки на занимаемой должности – на весь период их работы по специальности, независимо от места работы (в настоящее время право на такую отсрочку предоставлено педагогическим работникам на период их работы по специальности только в сельской местности).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 14 мая. Согласно закону, с 12 до 18 месяцев увеличен срок предоставления гарантий относительно сохранения места работы, должности для работников, призванных на срочную военную службу.