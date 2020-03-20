МИД будет собирать со всего мира информацию по борьбе с коронавирусом

Всю собранную информацию о новых подходах в лечении дипучреждения Украины будут передавать в Министерство здравоохранения.

В Министерстве иностранных дел Украины ввели мониторинг информации о научных разработках и лучших практиках в сфере борьбы с коронавирусом.

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Как говорится в заявлении МИД, соответствующее поручение министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал всем зарубежным дипломатическим учреждениям Украины 20 марта.

"Преодоление пандемии коронавируса - глобальный вызов, ответ на который ищут по всему миру. В то время, когда в Украине появляются первые случаи заболевания, некоторые страны уже накопили практический опыт сдерживания эпидемии и эффективных подходов к их преодолению. Украина должна держать руку на пульсе научного и практического прогресса, чтобы как можно быстрее внедрять те, которые будут предотвращать распространение вируса и сохранять здоровье и жизнь наших граждан - как пациентов, так и врачей", - подчеркнул Кулеба.

Всю собранную информацию о новых подходах и практике диагностики, лечения, предотвращения распространения коронавируса за рубежом, зарубежные дипломатические учреждения Украины будут передавать в Министерство здравоохранения.