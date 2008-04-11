Первый вице-премьер-министр Украины, один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ уверен в своей победе на выборах мэра Киева.

Такое мнение он высказал сегодня в эфире канала "1+1".

На вопрос, почему Виталий КЛИЧКО с рейтингом в 20% должен снимать свою кандидатуру в его пользу с рейтингом в 4%, А.ТУРЧИНОВ ответил: "Вы знаете, что можно провести опрос, и будет 48,5% или 27,5%. Я верю в то, что мы победим, и я знаю это. За нашу политическую биографию нам минусовые рейтинги рисовали, но мы все равно побеждали", - сказал он.

"Кто-либо может выдвигаться на должность мэра, но избирать киевлянам. Киевляне сами разберутся и примут решение", - прибавил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, он долго рассуждал, баллотироваться ли ему в мэры, и решил, что не может оставаться в стороне.

"К сожалению, я не вижу среди претендентов того, кто лучше меня смог бы реализовать те задачи и решить те проблемы, которые необходимо решать в первую очередь", - цитирует А.ТУРЧИНОВА «Украинская правда».