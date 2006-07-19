У Калашникова - гипертонический криз

Народный депутат от Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ госпитализирован в клинику «Феофания» с диагнозом «гипертонический криз».

Об этом УНИАН сегодня сообщила народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН.

«Мы, конечно, желаем О.КАЛАШНИКОВУ быстрого выздоровления. Но я считаю, что партия должна была более жестко отреагировать на его поступок в отношении журналистов», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ также является «сторонником более жесткой оценки поступки О.КАЛАШНИКОВА». Отвечая на вопрос, идет ли в данном случае речь об исключении депутата из рядов партии и лишении его депутатского мандата, А.ГЕРМАН сказала: «Я думаю, что сегодня Виктор ЯНУКОВИЧ выскажет свою позицию на встрече с журналистами СТБ».

Вместе с тем, глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО не исключил, что инцидент с журналистами СТБ сегодня может быть рассмотрен на первом заседании комитета по инициативе одного из членов комитета. «На первом заседании вопрос по О.КАЛАШНИКОВУ не планировалось обсуждать», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

Как сообщила газете "Сегодня" помощник депутата Ольга Соловьева, вчерашним утром Калашникову стало плохо: он побледнел, затем упал в обморок. Его сразу же отвезли в больницу.

Как сообщал УНИАН, Политсовет Партии регионов на заседании 17 июля объявил О.КАЛАШНИКОВУ строгий выговор за инцидент со съемочной группой телеканала СТБ, обязал его извиниться за свои действия перед журналистами всей страны. Предполагается, что очередной съезд Партии регионов также выскажет свою оценку поступка О.КАЛАШНИКОВА.

12 июля группа депутатов от Партии регионов, среди которых был О.КАЛАШНИКОВ, силой отобрала кассету у съемочной группы СТБ. Журналисты были избиты.

14 июля прокуратурой Печерского района Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствия законной профессиональной деятельности журналистов ЗАО «ММЦ-СТБ» Владимира НОВОСАДА и Маргариты СЫТНИК во время съемок возле помещения Верховной Рады Украины.