КИУ: в законопроекте о местных выборах необходимо предусмотреть запрет политической рекламы

Об этом во время круглого стола в УНИАН заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

«Одним из главных минусов (законопроекта о местных выборах - УНИАН) является отсутствие нормы о полном запрете или максимальном ограничении платной политической рекламы на радио, телевидении, бордах, ибо это норма, которая позволяет сделать избирательную кампанию более доступной для различных кандидатов и политических сил, а также сделать ее более содержательной. Не решается законопроектом и ряд других подводных моментов, таких как торговля избирательными округами, которая, к большому сожалению, процветает на выборах в Украине в течение последних лет... Поэтому Комитет избирателей Украины обращается к разработчикам законопроекта, к парламентской коалиции, с тем, чтобы доработать этот законопроект и включить туда норму о запрете политической рекламы», - сказал он.

Также, по мнению КИУ, парламент должен начать работу над полномасштабной избирательной реформой, которая реформирует законодательство, прежде всего, о местных и всеукраинских референдумах.

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В целом, по словам генерального директора КИУ, принятие законопроекта о местных выборах в первом чтении является позитивным шагом.

«Мы считаем этот законопроект очень простым в плане реализации в процедурном характере. То есть, мы исключаем все риски в процессе подсчета голосов в процессе голосования. К счастью, с этим законопроектом мы не повторим негативный польский опыт, когда на прошлых местных выборах, когда каждый 5 бюллетень в Польше был признан недействительным, а партия, которая была аутсайдером избирательной гонки, оказалась одним из лидеров избирательной гонки. Одним из плюсов этого законопроекта мы также считаем уменьшение градуса борьбы в избирательных округах. То есть, будут существенно уменьшены такие механизмы, как выдвижение людей с одинаковыми фамилиями, выдвижение технических кандидатов, искусственное увеличение количества кандидатов для того, чтобы размыть голоса и кандидат номер один имел больше шансов для победы. Большим плюсом этого законопроекта является также структуризация политического пространства. То есть, в любом случае, по крайней мере частично, партии будут вынуждены искать более сильных кандидатов, которые будут представлять эти политические силы в округах. Также благодаря выдвижению не одного, а двух кандидатов, фактически в отдельных округах, партии смогут искать себе кандидатов, которые усилят их позиции. Это могут быть студенческие лидеры, участники АТО, представители волонтерского движения, которые усилят политические партии на выборах», - сказал он.

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В свою очередь народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко по поводу инициативы о запрете политической рекламы высказал мнение, что политическую рекламу в СМИ не нужно запрещать.

«Можно говорить, что политическая реклама – это неправильно, что она не должна быть платной, что дискуссии должны быть на улицах, а не в телевизоре, но сегодня, давайте честно скажем сами себе, что отмена политической рекламы приведет к резкому увеличению политической джинсы в СМИ. Поэтому, со своей стороны, я буду выступать категорически против, чтобы мы запрещали политическую рекламу в СМИ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада приняла проект закона о местных выборах №2831-3, которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков. Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки данного законопроекта ко второму чтению.