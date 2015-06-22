Ядерная риторика России является опасной - генсек НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

Отметив, что Россия увеличила ядерную риторику, Столтенберг подчеркнул: "Ядерная риторика России является дестабилизирующей, необоснованной и опасной».

По его словам, одним из уроков «холодной войны» стало то, что «мы изучили, что нужно осторожно и предсказуемо обращаться со всем, что связано с ядерным оружием». «Эта риторика не является правильным путем для реагирования на вызовы, перед которым мы стоим. Особенно, когда напряжение увеличилось», - подчеркнул генсек НАТО.

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Между тем Столтенберг отметил, что эта риторика является лишь «частью общей картины» среды безопасности, которая изменилась и которая заставила НАТО к ней адаптироваться, увеличить готовность сил, увеличив военное присутствие в восточной части союзников, увеличив количество кораблей в море, самолетов в воздухе и войск на земле на основе ротации. «Это также причина того, почему мы образуем новые небольшие штаб-квартиры, силы быстрого реагирования, чтобы иметь возможность реагировать на картину в целом, потому что риторика - это ее часть», - подчеркнул он.