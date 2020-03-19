Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Президент подчеркнул важность решения насущных проблем региона.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации

Соответствующий указ № 97/2020 от 19 марта размещен на сайте главы государства.

«Назначить Труша Владимира Любомировича председателем Тернопольской областной государственной администрации», - говорится в документе.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский провел встречу с новоназначенным председателем ОГА и пожелал успехов на посту. «Поздравляю с назначением на ответственную должность, желаю успехов в работе», – сказал он, вручая Трушу служебное удостоверение.

Зеленский подчеркнул важность решения насущных проблем региона. В частности речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине. Со своей стороны Труш поблагодарил Зеленского за доверие.

Читайте такжеЗеленский подписал законы для противодействия распространению коронавируса: что они предусматривают

Как сообщал УНИАН, 18 марта Зеленский уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Справка УНИАН. Труш родился 1980 года в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончил Национальный университет «Львовская политехника» по специальности «Финансы» (магистр с экономики и предпринимательства) и «Филология» (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека «Украина» (бакалавр права). С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019 года – председатель Рогатинской райгосадминистрации Ивано-Франковской области.