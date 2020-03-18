Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА за плохое информирование населения об эпидемиологической безопасности

Месяц назад Зеленский принял заявление об отставке Сопеля.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 92/2020 от 18 марта размещен на сайте главы государства.

«Уволить Сопеля Игоря Михайловича с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - сказано в указе.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля пресс-служба Офиса президента проинформировала, что Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Сопеля.

«В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работы облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию», - говорилось в сообщении.

Соплей был назначен на должность председателя Тернопольской ОГА 1 ноября 2019 года.

Вечером 17 февраля после сообщения тернопольских СМИ о намерениях привезти в санаторий «Медоборы» эвакуированных из Китая украинцев люди обустроили круглосуточный блокпост на дороге.

Впоследствии директор санатория Василий Мартынюк заявил об отказе принять группу эвакуированных из граждан Китая несмотря на предварительные договоренности с руководством государства. Свой отказ он объяснил давлением общества и отказом коллектива санатория обслуживать эвакуированных.