Чумак подал в отставку с должности замгенпрокурора (документ)
Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак, который исполнял обязанности руководителя Офиса генпрокурора, подал в отставку.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее заявление.
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Так, заявление Чумака датировано сегодняшним числом, 17 марта, и написано на имя новоназначенного генпрокурора Ирины Венедиктовой.
В своем сообщении он, в частности, поблагодарил всех за поддержку.
Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке и отправила его в отставку.
Сегодня, 17 марта, Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины. Это решение поддержали 269 нардепов.