В Киеве СБУ ”накрыла” 28 структур, которые выводили валюту за границу

Управлением СБУ в Киеве осуществляется комплекс мероприятий, направленных на противодействие преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности. По результатам этой работы выявлено 28 коммерческих структур города, которые незаконно перевели и хранили валютные средства на банковских счетах за пределами Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УСБУ в г. Киеве.

Схема, по которой предприниматели выводили деньги за границу, предусматривала оплату контрактов с иностранными партнерами, а суммы соглашений исчислялись миллионами гривен. Например, одно из обществ с ограниченной ответственностью перечислило за границу свыше 5 миллионов гривен под соглашение на приобретение американских автомобилей. Другое столичное коммерческое общество под контракт на приобретение лифтов перевело на зарубежные счета иностранных партнеров сумму, эквивалентную 4 миллионам 800 тысячам гривен. Во всех выявленных сотрудниками УСБУ фактах нарушений Закона Украины “О порядке взаиморасчетов в иностранной валюте” должностные лица столичных коммерческих структур не переживали, что, получив значительные средства, иностранные фирмы совсем не выполняют условий контрактов.

Министерство экономики Украины, рассмотрев представленные Управлением СБУ в Киеве материалы, применило к нарушителям специальные санкции. Деятельность внешнеэкономических лицензий 28 киевским предприятиям приостановлена, пока они не вернут из-за границы деньги или же не получат товары по заключенным контрактам.

В целом, благодаря усилиям сотрудников Управления в первом полугодии из-за рубежа возвращено валютных ценностей на сумму, эквивалентную 20 миллионам 560 тысячам гривен.