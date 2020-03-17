Никакого карантина: фракция "Слуга народа" согласилась с президентом, что парламент должен работать

Депутат отмечает, что парламент не может позволить себе идти на карантин и не работать в сессионном зале.

Фракция "Слуга народа" согласилась с президентом, что парламент должен продолжать работать.

Об этом на своей странице в Facebook после заседания фракции написала заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук.

Она отметила, что фракция встретилась с президентом. "Говорили откровенно и порой эмоционально. В итоге практически единодушно согласились с позицией главы государства. Верховная Рада должна работать. Мы не можем себе позволить идти на карантин и не работать в сессионном зале", - написала парламентарий.

Читайте такжеРада на завтрашнем внеочередном заседании будет голосовать за назначение генпрокурора и министра экономики

Она добавила, что депутаты "не могут позволить себе отсиживаться, прячась за процедурами и нормами".

"Это тот самый момент, когда власть должна показать свою сплоченность и решимость в борьбе с глобальным бедствием. Это тот момент, когда власть должна работать с двойной энергией. Потому что нас избирали работать, несмотря на обстоятельства. Именно здесь, в сессионном зале, принимая реформаторские законы, мы сможем быть для избирателей максимально полезными", - отметила Кравчук.

Парламентарий отметила, что коронавирус "когда-то отступит".

"Но Украина должна быть готовой к тому, что будет после него. Ведь мы не можем выйти из медицинского карантина в карантин экономический. Должны быть сильными и не сворачивать с пути реформ", - написала представитель "СН".