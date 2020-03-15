На Харьковщине сегодня выбирают народного депутата, но людей на участках мало (фото)

Движение «Чесно» связывает низкую явку избирателей со слухами о зафиксированном в городе случае коронавируса.

На 179 одномандатном округе в Харьковской области (город Красноград) сегодня проходят выборы народного депутата, однако избирателей на участках мало.

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Как сообщается в Facebook «Опора Харьков», по оперативной информации окружной комиссии и наблюдателей все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.

В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 – самовыдвиженцы.

Инициатива «Чесно» тем временем сообщает, что на участках мало избирателей.

«Несколько дней назад в городе распространили информацию о том, что здесь зафиксирован первый случай коронавируса и распространяли видео с госпитализацией, но оказалось, что у человека был грипп», - отметили в Twitter инициативы.

На участках членам комиссии выдали маски и перчатки.

Тенденция сохраняется: на участках в Харьковской области город Красноград) избирателей мало.



Несколько дней назад в городе распространили информацию о том, что здесь зафиксирован первый случай коронавирус и распространяли видео с госпитализации, но оказалось, что у человека был грипп. pic.twitter.com/62gQDsnHqb — ЧЕСТНО (@chesno_movement) March 15, 2020

Промежуточные выборы в округе №179 были объявлены в связи с назначением депутата от этого округа Алексея Кучера на должность председателя Харьковской ОГА. Проголосовать смогут 150 422 жителя.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире. В Украине на сегодня зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и одна смерть. Введен общенациональный карантин.