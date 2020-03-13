"Все боятся заразиться коронавирусом": члены комиссий в 179 округе надеются, что выборы 15 марта отменят

Занятия в школах отменили, массовые развлекательные и спортивные мероприятия по всей области также. А выборы в 179 округе — нет.

В четверг, 12 марта, на заседании в Центральной избирательной комиссии решили, что процесс должен идти своим чередом и посоветовали членам комиссий заняться самостоятельной термометрией и надеть маски. Рекомендаций по недопущению людей с симптомами простуды на участки нет, да это и невозможно: любой избиратель может назвать это нарушением прав, закрепленных в Конституции. Тем временем многие члены избирательных участков боятся идти на работу 15 марта, сообщает KHARKIV Today.

"Закрыты все школы, все вузы, все учебные заведения — все закрыто. У нас даже родительское собрание запретили проводить в классе. Непонятно кто придет и с какой целью на участки. Есть проблема. Это моё личное мнение. Я звонила главе комиссии, спрашивала, будем ли собираться, обсуждать эту тему, но она сказала, что все в силе, бюллетени в пятницу будут выдавать, их надо забирать и считать", — рассказала член комиссии в Краснограде Наталья.

Еще один член избиркома из Краснограда Виталий узнал о карантине в среду вечером и надеется, что будут какие-то официальные разъяснения.

"У меня ребенок школьного возраста, страшновато. Всем стремновато, должен сказать. Я был на работе, как раз начали только объяснять все угрозы. В пятницу у нас мероприятия назначены, будем, надеюсь, обсуждать", — рассказал Виталий.

Все члены комиссий, с которыми удалось пообщаться, как один утверждают: боятся заразиться коронавирусом. Когда соглашались на эту работу зимой, никто и представить не мог, что будет введен карантин в Европе и в Украине.

"Никто и ничего не знает, а мы будем работать. Есть опасения, мало ли что может случиться. Пока нам ничего не рассказывали — ни о средствах защиты, ни о чем", — рассказала член комиссии N630533 Анна.

Надеется, что ЦИК примет решение об отмене выборов в пятницу, 13 марта, еще один член комиссии N630533 Ирина. Она общалась со многими коллегами и не понимает, как можно ограничивать посещения Верховной Рады, думая о здоровье депутатов, и забывать о простых людях, не отменяя выборы в пяти районах Харьковской области.

"Вообще-то боимся. Боюсь заболеть. Не зря закрыли все учебные заведения не только у нас, в Краснограде, но и в Харькове. И вообще сказали детям по возможности никуда не ходить, дома сидеть. Я вообще думала, что отменят эти выборы. Так многие мои коллеги думали", — отметила Ирина.

Отменить досрочные выборы может своим решением только ЦИК. Она соберется на очередное заседание в 14.30 в пятницу. Пока в повестке дня стоит только вопрос о вынесении предупреждений нескольким кандидатам в народные депутаты, которые баллотируются в округе No 179.

Как писал KHARKIV Today, 11 марта на заседании Кабинета министров Украины приняли решение о введении карантина по всей стране. На следующий день на карантин ушли все вузы Харькова, а с 13 марта объявили карантин в школах и детсадах. Однако в Центральной избирательной комиссии решили, что введение карантина не скажется на внеочередных выборах в 179 округе. Членам комиссии решили раздать маски, а избирателям - памятки о коронавирусе. Отметим, внеочередные парламентские выборы пройдут 15 марта.