Мэр Киева проверит ”опаснейшее место на планете”

Киевская власть обратится в Министерство топлива и энергетики Украины и Киевскую облгосадминистрацию с предложением создать временную комиссию, которая обследует техническое состояние гидротехнических сооружений Киевской ГЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по мнению столичного мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, который подписал соответствующее распоряжение КГГА, киевляне имеют право знать реальную ситуацию на этом объекте и чувствовать себя защищенными от чрезвычайных ситуаций, и если нужно повысить надежность гидроэлектростанции, то комиссия должна внести предложения, а власть – действовать.

В состав комиссии предложено ввести представителей столичной госадминистрации и ее структурных подразделений. Среди них, в частности, начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталия ПШЕНИЧНОГО, директора Института «Киевгео» Николая БОЖКО, начальника Государственного управления экологии и природных ресурсов в Киеве Николая МОВЧАНА.

Как сообщали в начале июня некоторые СМИ, руководитель независимой международной группы ученых по прогнозированию последствий катастроф Василий КРЕДО заявил о том, что „Киевский водоем является опаснейшим местом на планете”. По словам В.КРЕДО, аварийность дамбы составляет 93%. В Киевском водохранилище находится около 500 млн. тонн высокорадиоактивных илистых наслоений.

По словам В.КРЕДО, если Киевская ГЭС пострадает, например, в результате даже не очень сильного землетрясения, то земляная дамба не выдержит, и тогда на Оболонь, Троещину, а затем и на всю Украину "хлынет радиоактивное цунами с Киевского моря".

5 июня председатель правления ОАО „УкрГидроЭнерго” Герой Украины Семен ПОТАШНИК категорически отрицал утверждение об аварийности дамбы Киевской ГЭС.

Также полностью отрицал слухи о якобы аварийности дамбы Киевской ГЭС директор каскада Киевских ГЭС и ГАЭС Николай БИДНЫЙ.

Н.БИДНЫЙ сообщил, что в настоящее время на Киевской ГЭС осуществляется второй этап реконструкции на средства кредита Всемирного банка, по завершении которого эксплуатационные качества ГЭС будут существенно усовершенствованы.