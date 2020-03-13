Зеленский подтвердил закрытие авиасообщения и рассказал, что делать украинским туристам за границей (видео)

У украинских туристов есть трое суток, чтобы вернуться домой.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил закрытие авиасообщения и запрет на въезд для иностранцев в течение ближайших двух недель.

Об этом он сообщил в своем видеообращении в пятницу вечером.

"Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00:01 16 марта, иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими средствами. Исключение составляют иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине. В частности, представители официальных международных организаций и дипломатических миссий", - сообщил президент.

Он также рассказал, что делать гражданам Украины, которые сейчас находятся за пределами родины.

Читайте такжеУкраина через 48 часов закрывает границу для иностранцев на две недели

"Относительно украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Те, кто вылетел чартерными рейсами в туристическое путешествие, точно вернутся домой согласно расписанию. Относительно других граждан Украины - через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой", - сказал он.

Те, кто не успеют вернуться, должны обращаться в украинские консульства для того, чтобы их смогли вернуть отдельными нерегулярными рейсами.

Зеленский также призвал украинцев не выезжать за пределы страны из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о "полном ограничении" пассажирского авиасообщения с 17 марта.