Киевский адрес Рината Ахметова

На днях самый богатый человек Украины и народный депутат Ринат Ахметов назвал адрес, по которому он проживает в Киеве: улица Паторжинского, 14. Дом был сдан и заселен 2 года назад. Он находится в историческом центре Киева. Квадратный метр жилья в таком доме стоит как минимум $5000. Площадь квартир 250--300 кв. м. Народный депутат занимает квартиру №34.

Газета "Сегодня"