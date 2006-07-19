Киевский адрес Рината Ахметова

10:20, 19 июля 2006
Политика
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В доме нет квартиры №13

На днях самый богатый человек Украины и народный депутат Ринат Ахметов назвал адрес, по которому он проживает в Киеве: улица Паторжинского, 14. Дом был сдан и заселен 2 года назад. Он находится в историческом центре Киева. Квадратный метр жилья в таком доме стоит как минимум $5000. Площадь квартир 250--300 кв. м.  Народный депутат занимает квартиру №34.

Газета "Сегодня"

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