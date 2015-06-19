Знакомые подозреваемого в убийстве Бузины удивляются аресту: "16 апреля он был в АТО" (видео)

После оглашения задержания друзья Медведько собрались под УБОПом. Они убеждены - он не причастен к убийству. Мол, задержали, потому что собирался обнародовать важную информацию, говорится в сюжете ТСН.

"Мы связываем это, и, насколько я понимаю, и Андрей также, с тем, что Андрей включился в кампанию по поводу люстрации заместителя министра внутренних дел", - рассказал журналистам друг Медведько Сергей Боднар.

Читайте такжеПодозреваемого в убийстве Бузины готовы взять на поруки народные депутаты, сообщается о расхождениях в материалах дела

"Шестнадцатого, как мне известно, даже пятнадцатого (16 апреля - день убийства Бузины, - Ред.) он уже был в АТО", - заявил другой товарищ Медведько Юрий Колесников.

Сами подозреваемые не признаются. где они были на момент убийства, но оба отрицают свою вину.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать на 2 месяца подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука.