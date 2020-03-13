За границу за короткое время выехали 43 тысячи украинцев, каждый имеет право вернуться домой - Аваков

Кабинет министров Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия коронавирусу из Китая.

Сейчас за границу за короткое время выехали до 43 тысяч украинцев. Все они вернутся домой, их нужно впустить, даже несмотря на угрозу распространения коронавирус.

Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет ТСН.

Читайте такжеБрифинг по итогам заседания СНБО относительно борьбы с коронавирусом (трансляция)

"Мы считаем, что каждый имеет право вернуться домой и мы их ждем", - отметил министр.

По словам Авакова, пропуск граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, ограничиваться не будет. В случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией, украинцев будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медперсоналом.

Как известно, мэр Киева Виталий Кличко объявил, что от 12 марта через коронавирус в столице вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

На карантин закрываются детские сады и школы. Кроме того, будет ограничено проведение массовых мероприятий. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

Сейчас в Киеве гриппом и ОРВИ заболело: детей– 9 144 (рост на 3,9%), взрослых – 5 055 человек (рост на 2,1%). В медицинские учреждения госпитализировано 267 человек, из них 207 – дети.

Позже, Кабинет министров Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия коронавирусу из Китая. Кабмином предложено установление ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай заражения на коронавирусом COVID-19. Инфицированным оказался житель Черновицкой области. Он незадолго до этого вернулся с женой из Италии. Сейчас мужчина находится в больнице. Вечером 12 марта в Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Инфицирования были зафиксированы в Черновицкой и Житомирской областях.