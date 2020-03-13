Суд не торопится рассматривать дело о присвоении 145 млн гривень соратниками Януковича

С 2018 года дело о растрате государственных средств экс-гендиректором "Хлеб Инвестстроя" Игорем Филипенко мертвым грузом лежит в суде. Его обвиняют в нанесении ущерба госпредприятию на сумму более 145 млн гривен. Если в ближайшие месяцы суд не начнет рассмотрение дела, главные зернотрейдеры времен Януковича смогут избежать наказания.

Почти 2 года назад прокуратура города Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего директора общества "Хлеб Инвестстрой" Игоря Филипенко, незаконные действия которого нанесли государственному предприятию ущерб на сумму более 145 млн гривен. Об этом сообщает издание Bykvu.

Схема Игорю Филипенко, который руководил предприятием во времена беглого президента Януковича, удалась не без помощи государственных чиновников.

Издание напоминает, что во времена Януковича Министерством аграрной политики руководил Николай Присяжнюк – близкий к “семье” партнер по бизнесу. Министерству аграрной политики в те времена были подконтрольны Аграрный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗК), в состав которой входило ООО «Хлеб Инвестстрой». Это предприятие существует с 2004 года, однако на аграрном рынке активно начало работать с 2009-го.После прихода к власти Януковича Минагрополитики избрало “Хлеб Инвестстрой” государственным оператором по экспорту зерна и выделило этому ООО пятую часть общей квоты зерна. Позже компания стала одним из основных зернотрейдеров.

Ныне ООО «Хлеб Инвестстрой» пребывает на стадии ликвидации – дело о банкротстве рассматривается годами в суде. В 2012 году 49% акций этой компании принадлежало «ТД «Укрхлебпродукты» (ДП ГАК «Хлеб Украины»). 51% уставного фонда общества «Хлеб Инвестстрой» распоряжалось ООО «Каласар». Им руководил также “свой человек” – Александр Козырев. Учредителями «Каласар» числились Trade house “Ukranian food AG” (Швейцария) и «Genetechma Finance Limited» (Кипр) из группы «Внешэкономбанка» Владимира Путина.

Сделка по “приватизации” госпредприятия прошла по стандартной схеме. В 2012 году «Хлеб Инвестстрой» заключил договор с кипрской компанией ALDZAS INVESTMENTS LTD, уступив этой компании 50% уставного капитала ООО “ГПЗКУ-МТС”. После сделки кипрская компания увеличила его до 1,45 млн гривен. Последствием этой сделки стало то, что доля государства в ООО «Хлеб Инвестстрой» уменьшилась с 49% до 1%. Таким образом Украина потеряла активов на сумму около 145 млн гривен.

Правоохранители заинтересовались этим делом еще в 2013 году. Филипенко объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. После этого он сбежал из Украины, а “Хлеб Инвестбуд” объявил о банкротстве.

Досудебное расследование, как сообщалось выше, завершили в мае 2018 года. Однако почему-то не доходит до суда. Тем временем срок рассмотрения дела приближается к трем годам – и потом оно просто может “развалиться”.

Возможно, затягивание процесса связано с грядущей приватизацией. Учитывая, что положение ГПЗКУ довольно печально. И не исключено, что спасать госпредприятие придут новые “смотрящие”.