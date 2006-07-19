Луценко готовит ”сюрприз” Морозу

Члены Социалистической партии Украины, которые не поддержали Александра Мороза и вышли из партии, планируют создать новое политическое объединение. Об этом заявил брат министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Сергей, сообщает "КоммерсантЪ-Украина".

Луценко убежден, что создание новой партии нужно в первую очередь Украине.

"Есть много честных людей, которых нужно объединить", – сказал он. По словам Луценко, инициаторами создания партии "Европейские левые" (именно так она будет называться) выступили "честные экс-члены Соцпартии".

Он также сообщил, что желающие влиться в ряды новой партии уже есть, правда не назвал их имена.

Возможно, партию возглавит молодой политик – по крайней мере, в Киеве уже ведется работа в этом направлении. Не исключено также, что этим лидером может быть Юрий Луценко.

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