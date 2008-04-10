Кличко знает, что его ждет жесткая борьба на всех фронтах

Претендент на должность Киевского городского председателя Виталий КЛИЧКО обещает привлечь в свою команду после выборов мэра союзников из БЮТ.

«Я убежден, что в большую киевскую команду обязательно будут привлечены наши союзники из БЮТ», - отметил В.КЛИЧКО сегодня во время брифинга, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко.

По словам В.КЛИЧКО, его цель – сформировать в Киеве профессиональную и ответственную систему власти, которая возьмет на себя ответственность за стратегическое развитие города и благосостояние киевлян.

“Я знаю, что меня ожидает жесткая борьба на всех фронтах”, - отметил он.