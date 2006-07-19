Абрамович предлагает 127 млн. долларов за звезду ”Милана”

Российский бизнесмен Роман Абрамович, являющийся владельцем лондонского "Челси", намерен купить атакующего полузащитника "Милана" и сборной Бразилии Кака за 70 миллионов фунтов стерлингов (более 127 миллионов долларов). Если сделка состоится, то южноамериканец станет самым дорогим игроком в истории футбола.

Как отмечает испанское издание DiarioSport, до последнего времени главным претендентом на Кака считался "Реал", но после того как мадридский клуб выиграл у "Челси" борьбу за защитника "Ювентуса" Фабио Каннаваро, англичане решили получить бразильца. Испанцы хотели заплатить за Кака 35 миллионов фунтов (64 миллиона долларов); таким образом, Абрамович увеличил предложение "Реала" в два раза.

Российский владелец "Челси" лично наблюдал за Кака в матче чемпионата мира по футболу Бразилия - Хорватия (1:0), когда полузащитник забил победный гол и был признан лучшим игроком встречи. Любопытно, что Абрамович сидел на трибуне рядом с нынешним спортивным директором "Реала" Предрагом Миятовичем (бывшим игроком клуба).

Сам Кака не против покинуть "Милан". Во-первых, команда по итогам футбольного скандала в Италии потеряла право выступить в Лиге чемпионов и, хотя и сохранила место в серии А, начнет сезон-2006/07 c балансом очков -15. Кроме того, после неудачного для сборной Бразилии чемпионата мира (вылет в 1/4 финала) южноамериканец хотел бы сменить обстановку.

Лента.ру