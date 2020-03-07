Замглавы ОПУ считает, что украинцы захотят переизбрать Зеленского на следующих выборах

При этом в Офисе президента не уточнил, согласится ли Владимир Зеленский пойти на второй срок.

Украинцы захотят, чтобы Владимир Зеленский был переизбран президентом в 2024 году.

Об этом заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов на телеканале "Украина 24", передает НВ.

"Исключительное мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он так же подходит ко всем процессам, и мое мнение - это шанс для страны иметь такого руководителя", - заявил Трофимов.

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В то же время, он не сообщил, какое решение может принять президент.

"Каково будет его решение и его выбор - наверное, нужно прожить эти пять лет…", - сообщил Трофимов.

Как сообщал УНИАН, согласно февральскому соцопросу КМИС, 47% украинцев положительно относятся к президенту Украины Владимира Зеленскому, негативно - 24%. При этом, по сравнению с декабрем доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилось на 13%, а тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10%.