Меньше половины украинцев положительно относятся к Зеленскому - опрос

Украинцы в феврале стали меньше одобрять работу президента, правительства и парламента.

47% украинцев положительно относятся к президенту Украины Владимира Зеленскому, негативно - 24%.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 21 по 25 февраля.

"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в феврале 47% опрошенных, негативно - 24%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилось на 13% (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10% (было 14%)", - говорится в результатах исследования.

Указывается, что к премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся в феврале 8% опрошенных, негативно - 33%. "Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Гончаруку положительно, уменьшилась на 4 процентных пункта (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11 процентных пунктов (было 22%)", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову положительно относятся в феврале 21% опрошенных, негативно - 16%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 5% (было 11%).

К лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся в феврале 16% опрошенных, негативно - 36%. Если сравнить эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Вакарчуку положительно, уменьшилась на 6% (было 22%).

К лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко в феврале положительно относятся 14% опрошенных, негативно - 61%; к сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, негативно - 31%; к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку положительно относятся 16% участников исследования, негативно - 45%; к сопредседателю "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу положительно относятся 14%, негативно - 41%.

По данным КМИС, оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15% стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15% выросла доля тех, кто не одобряет (с 25% до 40%).

Оценка действий Кабинета министров по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 14% стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20% выросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66%).

Оценка действий Верховной Рады по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 16% стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21% выросла доля тех, кто не одобряет (с 49% до 70%).

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Справка. КМИС с 21 по 25 февраля провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1,5 тыс. интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.