Ромпей выступил против выхода Греции из Еврозоны: это скажется и на Украине

Об этом заявил бывший президент Европейского Совета Герман ван Ромпей.

Выступая на конференции в Брюсселе в среду, 17 июня, ван Ромпей отметил, что такой сценарий несет серьезные геополитические последствия и для конфликта между Украиной и Россией, позволяя РФ воспринимать Евросоюз как слабое объединение, сообщает Немецкая волна.

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"Все должны понять, что если ты уходишь, то может и не навечно, но очень и очень надолго. Это решение выхода в определенном смысле (будет влиять. - Ред.) на поколение", - цитирует его слова информагентство Reuters.

По мнению экс-президента Европейского Совета, больше всего от потенциального выхода Греции потеряют ее граждане. Но и Еврозона испытывает удар, ведь это усилит опасения, что подобный кризис может произойти в будущем где-нибудь. Ван Ромпей призвал все стороны хорошо взвесить не только экономически-финансовые, но и политические и геополитические последствия такого шага.