Ромпей и Баррозу в Вильнюсе обещали Януковичу миллиарды - Квасьневский

Об этом сказал бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью Европейской правде.

По его словам, в Вильнюсе состоялась встреча с тогдашним председателем Европейского Совета Херманом ван Ромпеем и тогдашним главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу.

"Они обещали Януковичу деньги и поддержку, когда он начал говорить, мол, мы не сможем прожить без экономической поддержки России", - отметил Квасьневский

Читайте такжеПутин не решится на военный захват Украины - Квасьневский

"Я был свидетелем этих переговоров в Вильнюсе, где обсуждались огромные суммы. Был предложен пакет помощи, который включал $15 млрд от МВФ. Также была встреча с Меркель, где она тоже гарантировала поддержку. Но он не хотел даже слушать. Янукович приехал в Вильнюс, не допуская возможности его подписания", - сказал Квасьневский.

По его словам, в Европе никто не ожидал изменения решения Януковичем в 2013 году

"Если говорить о промахах Европы, то большой ошибкой, наверное, было то, что ЕС не знал, что случилось осенью 2013 года в Сочи, где Янукович договорился с Путиным, что Украина ничего не будет подписывать", - отметил политик.

"Брюссель должен был об этом знать. Вторая ошибка - все же надо было активнее вести диалог с Россией. Не для того, чтобы обсуждать Украину без нее, а для того, чтобы обсуждать те искусственные аргументы, которые звучали в 2013 году, о невыгодности ЗСТ. Не уверен, что это изменило бы ситуацию, но с точки зрения политического процесса этого не хватало", - добавил он.

Напомним, осенью 2013 года на саммите в Вильнюсе ожидалось подписания соглашения Украины и ЕС о евроассоциации, но бывший президент Янукович отказался от соглашения, что повлекло массовые акции протеста в Украине, так называемый Евромайдан, в результате чего спустя три месяца революции Янукович бежал в Россию.