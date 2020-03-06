Итоги работы за полгода и переходная книга для нового министра образования: Новосад записала видеообращение (фото, видео)

Анна Новосад отметила, что для нее было большой честью возглавлять Министерство образования и науки. Она выразила надежду, что следующий министр продолжит изменения.

Анна Новосад, которая была 11-м министром образования и науки, записала видеообращение, рассказав что удалось сделать за последние шесть месяцев.

Чтобы будущему главе министерства было легче разобраться в вопросах ведомства, команда МОН даже подготовила специальную переходную книгу, где указано, что еще нужно сделать.

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В видео Анна Новосад сообщила, что за эти полгода удалось изменить подход к финансированию высших учебных заведений, а также сохранить и продолжить создание новой украинской школы.

Кроме того, в пять раз было увеличено финансирование учреждений профессионального образования.

Не забыла экс-министр напомнить и о работе украинских ученых, которую существенно упростили.

Анна Новосад отметила, что для нее было большой честью возглавлять Министерство образования и науки. Она выразила надежду, что следующий министр продолжит изменения.

Позже на странице Новосад в Facebook появился пост, где она утверждает, что уходит не только из должности министра, а из МОН совсем.

"Для меня было невероятной честью возглавлять Министерство образования и науки. Для меня это было не должностью, не ролью, не кабинетом, а служением. Но для меня это так же был не только последний день во главе Министерства, а последний день в сверхважной институции, где я работала 6 лет. Так символически сложилось, что в МОН я пришла в первый четверг марта 2014 года. Сразу после Майдана. И ушла в первый четверг марта 2020. Для меня ценности Майдана не пустой звук. На них я очерчиваю свои красные линии в работе и в собственном отношении к происходящему в стране. Эти 6 лет, из многих вещей, научили, что ключевое для нашего успеха - сильные институции. Сильное Минобразования, в частности. Я знаю, каким слабым было МОН в 2014 году, и каким есть сейчас. Восстановление было делом нескольких команд, нескольких министров. Верю, что следующая команда сохранит и приумножит силу институции. Минобразования - это десятки и десятки крутых профессионалов", - отметила уже экс-министр.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку правительства Алексея Гончарука и назначение нового Кабмина.

Ранее СМИ сообщали, что Анна Новосад не желает работать в новом составе Кабинета министров.

В своем видеообращении сама Новосад отметила, что она уже экс-министр.

В недавнем интервью УНИАН Новосад рассказывала о приоритетах своей работы и тех "красных линиях", которые ни за что не переступит.