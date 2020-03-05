В "Слуге народа" рассказали, что стало решающим при голосовании за отставку Рябошапки

По словам члена парламента, депутаты определялись относительно Руслана Рябошапки на свое усмотрение.

Во фракции "Слуга народа" не было согласованного решения о выражении недоверия генеральному прокурору Руслана Рябошапке.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко на странице в Facebook.

По ее словам, депутаты определялись на свое усмотрение, а решающим эпизодом стал его уход из зала Верховной Рады после отчета.

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"Фракция Слуга Народа не имела фракционного решения о выражении недоверия Руслану Рябошапке - было свободное голосование, чтобы депутаты определялись на свое усмотрение. Набрались бы голоса за его отставку? Далеко не факт... Но знаете момент, который все изменил? По регламенту после выступления Генпрокурора, он должен был отвечать на вопросы фракций. Но вместо этого, он развернулся и ушел прочь. По приглашению председательствующего вернуться и ответить на вопросы, Рябошапка отказался. По залу пошел шепот. А часть депутатов, которые еще минуту назад выражали слова поддержки генеральному, вставили карточки для голосования обратно в слоты", - рассказала Янченко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154). Следствием принятия этого постановления является его отставка с должности.