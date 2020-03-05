"Слуга народа" предложила кандидатуру нардепа Гришиной на должность министра образования

По словам замглавы фракции, уже собрано более 200 подписей в поддержку данной кандидатуры.

Фракция «Слуга народа» предложила премьер-министру кандидатуру народного депутата Юлии Гришиной на должность министра образования и науки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко после заседании фракции, на котором присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он отметил, что уже собрано более 200 подписей в поддержку данной кандидатуры.

По словам Замминистра, должны быть проведены консультации между премьером и президентом Украины по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и отправила в отставку правительство.

В тот же день парламент назначил Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина и утвердил новый состав правительства.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что на сегодняшний день есть пять должностей, которые пока остаются вакантными в будущем правительстве, в том числе министра образования и науки.