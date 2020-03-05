МИД отреагировал на намерение Москвы провести пропагандистскую конференцию в Норвегии

В МИД заявляют, что Россия желает придать видимость легитимности незаконным попыткам аннексировать украинский Крым.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на намерение Москвы провести пропагандистскую конференцию относительно оккупированного Россией Крыма в Норвегии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Екатерины Зеленко.

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«Рассматриваем инициативу о проведении в конце марта в Осло так называемой конференции относительно Крыма как очередную попытку российской пропагандистской и дезинформационной машины придать видимость легитимности своим незаконным и осужденным всем цивилизованным миром попыткам аннексировать Автономную Республику Крым Украины. Уже не первый раз Москва прибегает к услугам своих апологетов, точка зрения которых астрономически далека от официальной и является маргинальной в мировом, европейском и, в данном случае, норвежском контексте. Таким образом, рассматриваем провокацию относительно так называемой конференции как попытку выдать желаемое за действительное», - говорится в заявлении.

В МИД Украины отметили, что правительство Норвегии занимает твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

«Эта позиция последовательно подтверждается высшим политическим руководством Норвегии. Норвегия в полном объеме присоединилась к санкциям ЕС против России, введенным в связи с ее агрессией против Украины. Эту позицию еще раз подтвердил посол Норвегии Уле Терье Хорпестад в ходе встречи 4 марта в МИД Украины», - сказано в заявлении.

Также, как отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве, с начала российской агрессии Норвегия последовательно присоединяется к кругу соавторов всех «украинских резолюций» - «Территориальная целостность Украины» (27 марта 2014 года), четырех подряд резолюций «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина» (2016-2019 годы) и двух резолюций «Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей» (2018-2019 годы).

Как сообщает издание «Крым.Реалии», конференция в Норвегии планируется на 27 марта.