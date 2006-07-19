Депутат Калашников попал в больницу

09:15, 19 июля 2006
Политика
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Вчера он упал в обморок

Народный депутат Олег Калашников, известный своими недавними разборками с журналистами, попал в столичную больниццу "Феофания" с сердечным приступом.. Как сообщила газете "Сегодня" помощник депутата Ольга Соловьева, вчерашним утром Калашникову стало плохо: он побледнел, затем упал в обморок. Его сразу же отвезли в больницу.  Врачи "Феофании" ничего конкретного сказать не могут: проходит тщательное обследование".

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