Депутат Калашников попал в больницу

Народный депутат Олег Калашников, известный своими недавними разборками с журналистами, попал в столичную больниццу "Феофания" с сердечным приступом.. Как сообщила газете "Сегодня" помощник депутата Ольга Соловьева, вчерашним утром Калашникову стало плохо: он побледнел, затем упал в обморок. Его сразу же отвезли в больницу. Врачи "Феофании" ничего конкретного сказать не могут: проходит тщательное обследование".