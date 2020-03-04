Законопроект о всеукраинском референдуме обнародован для общественного обсуждения

Предложения и замечания к законопроекту принимаются до 18 марта.

На общественное обсуждение выносится обнародованный на парламентском сайте проект закона Украины «О всеукраинском референдуме».

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

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Отмечается, что это первый законопроект в сфере народовластия и прямой демократии, одобренный участниками рабочей группы по разработке проектов законов по вопросам народовластия.

«С целью учета мнения представителей общественности этот законопроект обнародуется и выносится для общественного обсуждения», - говорится в сообщении.

С текстом законопроекта каждый желающий может ознакомиться по ссылке: http://iadm.rada.gov.ua/uploads/documents/62041.pdf.

Предложения и замечания к законопроекту принимаются в электронном виде на электронный адрес: nationalreferendum@ukr.net.

Общественное обсуждение продлится до 18 марта включительно.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил о выходе на финальную версию первого законопроекта по ряду законопроектов, касающихся народовластия, - о всеукраинском референдуме.

Он выступил за проведение дискуссии между фракциями и группами по данному законопроекту, а также «внутреннего научного круглого стола». Затем, по его словам, законопроект необходимо перевести на английский язык, чтобы получить на него рецензии ведущих институтов, занимающихся вопросами народовластия в мире.