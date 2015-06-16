ГПУ увидела "медийную акцию" в приезде Наливайченко в сопровождении "Альфы"

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Приезд Наливайченко с «Альфой» якобы для задержания фигурантов уголовных производств» вызывает по меньшей мере удивление и непонимание целесообразности подобных шагов, отмечают в ГПУ.

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Генпрокуратура сегодня, 16 июня, не вызывала главу Службы безопасности Украины на дополнительный допрос или для участия в любых следственных действиях, отмечают в ведомстве.

Проведенная акция имеет более медийную составляющую и не будет способствовать реальному расследованию резонансных уголовных производств, убеждены в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июня Наливайченко приехал в главное следственное управление Генпрокуратуры со спецподразделением СБУ «Альфа» и заявил, что задержит любого фигуранта уголовного производства по необходимости.

«Как мы и обещали всем, в том числе и нашим коллегам из ГПУ, спецподразделение «Альфа» для задержания любого фигуранта, который может быть признан нашими коллегами из ГПУ, как такой, для которого есть достаточно оснований на задержание и принудительную доставку на допрос то, если уже есть собранные доказательства – в суд, готов. Ребята должным образом обучены и никаких сомнений у новых людей, которые в СБУ сейчас работают нет, выполним», - заявил Наливайченко.