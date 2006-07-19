Израильские войска пересекли границу Ливана

Израиль начал наземную операцию на территории Ливана. Этой ночью военные пересекли границу. Произошли столкновения израильских солдат с боевиками «Хезболлы», сообщает РИА «Новости».

По данным телеканала «Аль-Джазира», один из районов, где появились израильские военные, - окрестности самого южного порта Ливана, где находится штаб Временных сил ООН. О жертвах этих столкновений не сообщается.

Наряду с наземной операцией продолжается и атака с воздуха. Ночью израильские истребители совершили серию налетов на окрестности Бейрута. Удар был нанесен и по Хадасу – пригороду Бейрута, расположенному неподалеку от президентского дворца.

В то же время «Хезболла» нанесла серию ударов по северным поселениям Израиля. По данным ИТАР-ТАСС, в результате один израильтянин погиб, 20 получили ранения. Обстрел велся из реактивных установок типа «катюша». Боевики вновь использовали новый вид своего ракетного арсенала для обстрела Хайфы – крупнейшего морского порта Израиля.

Представители израильского командования говорят, что военная операция против «Хезболла» может продлиться еще несколько недель.