Рада сегодня не будет рассматривать вопрос увольнения Рябошапки - нардеп

Однако, по словам народного депутата, все будет зависеть от отчета по результатам проделанной за 6 месяцев работы.

Вопрос увольнения генерального прокурора Руслана Рябошапки на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта рассматривать не будут.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуги народа" Александр Скичко, сообщает 24 канал.

"Вопрос генпрокурора завтра (4 марта, - ред.) рассматриваться не будет", - отметил Скичко.

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Однако, по его словам, все будет зависеть от отчета по результатам проделанной за 6 месяцев работы. А именно от того, на каком этапе важные дела, за которые отвечает Офис генпрокурора.

"Мы заслушаем отчет, затем состоится обсуждение, а тогда будем принимать решение", – добавил нардеп.

Скичко также прокомментировал работу МВД. По его словам, ведомство в течение 6 месяцев работало лучше, чем другие министерства. Однако есть в чем совершенствоваться.

Ранее УНИАН сообщал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.