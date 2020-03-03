Курс Украины на интеграцию с Евросоюзом необратим - Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что евроинтеграционный курс Украины не подлежит пересмотру.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отмечает, что курс Украины на интеграцию с Евросоюзом необратим.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на конференции по представлению результатов выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в 2019 году и приоритетах на 2020 год.

Вице-премьер отметил, что его регулярно спрашивают о евроинтеграции, в частности, когда Украина присоединится к ЕС или может изменить курс на евроинтеграцию.

Он отметил, что курс государства на евроинтеграцию не подлежит пересмотру.

"Я не должен быть политически осторожным, и я абсолютно уверен, что движение Украины по пути в Европейский Союз является необратимым", - подчеркнул Кулеба.

Вице-премьер напомнил, что этот выбор сделал украинский народ. Он убежден, что отказ от курса на европейскую интеграцию будет противоречить воле народа.