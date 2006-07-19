Ради коалиции с ”Нашей Украиной” Регионы готовы идти на уступки

Партия регионов продолжает неофициальные переговоры с "Нашей Украиной" о присоединении к коалиции. Об этом сообщил народный депутат Украины Евгений КУШНАРЕВ в эфире “5 канала”.

"Поиск коалиции при участии "Нашей Украины" идет ежедневно, хотя это не носит формат официальных переговоров", - цитирует Е.КУШНАРЕВА “Украинская правда”.

Он отметил, что ради этого Партия регионов готова на определенные уступки, но подчеркнул, что "отказа от кандидатуры ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра быть не может".

Отвечая на вопрос о распределени парламентских комитетов, в частности, о председательстве в некоторых из них неоднозначных фигур, таких как Сергей КИВАЛОВ и Николай ДЖИГА, он отметил: "Это решение партии. Мы исходили с того, что все эти люди имеют большой профессиональный опыт и могут эффективно работать. Они пользуются уважением и доверием в нашей партии они не запятнали себя ничем".

Как известно, во время президентских выборов Верховный суд признал недействительными результаты выборов. Тогда главой Центризбиркома был С.КИВАЛОВ. “Украинская правда” напоминает, что Н.ДЖИГА был заместителем министра внутренних дел Юрия Кравченко и неоднократно предоставлял ложную информацию по делу Георгия Гонгадзе.