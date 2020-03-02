Пристайко пояснил, как фамилия задержанного в Греции Мельничука оказалось в системе Интерпола

Внесение в базы данных Интерпола было осуществлено через двусторонние каналы России и Греции.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, как фамилия задержанного в Греции бывшего народного депутата, экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука оказалось в системе Интерпола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал журналистам.

«По последней информации, это задержание состоялось через сообщения Российской Федерации на двустороннем уровне», - сказал он.

Пристайко уточнил, что внесение Мельничука в базы данных Интерпола было осуществлено именно через двусторонние каналы РФ и Греции.

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«За то, что оно было внесено на двустороннем уровне, а не через общую центральную систему Интерпола, мы не могли предупредить этого украинского гражданина о том, что его фамилия находится в этом перечне. И это специально Российской Федерацией так делается, чтобы не дать возможность украинской власти сообщить. Это уже не первый случай», - сказал министр.

Пристайко отметил, что консул встретился с Мельничуком еще ночью сразу после сообщения о том, что произошло задержание.

По словам министра, сейчас идет выяснение обстоятельств этого дела, Генеральное консульство в Салониках постоянно находится в контакте.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 марта в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что 1 марта в Греции задержали бывшего народного депутата, экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука.