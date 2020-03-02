В "Слуге народа" рассказали, когда ожидать "посадок": этой весной точно надо

Корниенко раскритиковал работу Офиса генпрокурора и НАБУ, отметив, что "пока меньше всего вопросов" - к ГБР.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Действительно пришла весна, и многие ожидают «посадок», которые мы обещали в прошлом году, понятно, что прошлой весной мы просто не успели этого сделать, то этой весной это точно надо делать», - отметил Корниенко.

По его словам, очень важно, чтобы в среду, 4 марта, были заслушаны руководители, возглавляющие правоохранительные органы.

Корниенко отметил, что в первую очередь речь идет о блокировании информации руководителя Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки «в плане того, как проходит реформа прокуратуры и почему, как это часто бывает в Украине, большая системная реформа мешает текущей деятельности, мешает выдвигать конкретные подозрения».

Читайте такжеГоворить о кадровых заменах в правительстве еще рано – Гончарук

Он отметил, что также должен состояться не простой разговор с НАБУ, которое «нам долго рассказывало в течение 5 лет, что им мешает отсутствие политической воли, президент меняется, политическая воля меняется, а работы опять нет». Корниенко отметил, что «потом жаловались на отсутствие антикоррупционного суда, и уже суд заработал, и опять же работы нет».

Он отметил, что к другим руководителям - и МВД, и ГБР, хотя к нему «меньше пока вопросов, они недавно только перезагружены», является вопрос о текущей деятельности и расследовании резонансных дел.

Корниенко отметил, что важно, чтобы «справедливость начала в Украине восстанавливаться - в форме «посадок» или не в форме «посадок», но важно, чтобы люди видели конкретный результат работы правоохранительной системы».